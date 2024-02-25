Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Он выиграл медаль чемпионата России и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Омич Степан Кекин стал победителем в многоборье на чемпионате России по легкой атлетике. Как сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник, на соревнованиях в Москве парень смог выполнить норматив мастера спорта международного класса.
– Поздравляю Степана и желаю ему дальнейших успехов в спорте, – написал в своем ТГ-канале Колесник.
Ранее еще одну золотую медаль завоевала омичка Виталина Бацарашкина. Олимпийская чемпионка стала лучшей в стрельбе на 1-м этапе Кубка России, который прошел в Ижевске.
·Спорт

Он выиграл медаль чемпионата России и выполнил норматив мастера спорта международного класса.
Омич Степан Кекин стал победителем в многоборье на чемпионате России по легкой атлетике. Как сообщил министр спорта Омской области Иван Колесник, на соревнованиях в Москве парень смог выполнить норматив мастера спорта международного класса.
– Поздравляю Степана и желаю ему дальнейших успехов в спорте, – написал в своем ТГ-канале Колесник.
Ранее еще одну золотую медаль завоевала омичка Виталина Бацарашкина. Олимпийская чемпионка стала лучшей в стрельбе на 1-м этапе Кубка России, который прошел в Ижевске.