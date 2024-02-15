Она выиграла первый этап Кубка России по стрельбе, который состоялся в Ижевске.

Она выиграла первый этап Кубка России по стрельбе, который состоялся в Ижевске.

Олимпийская чемпионка, омичка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль по стрельбе на 1-м этапе Кубка России, который прошел в Ижевске с 5 по 14 февраля. Она была лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.

В тройку также вошли спортсменки из Костромы и Москвы.

Напомним, в 2021 году на Олимпиаде в Токио омичка завоевала две золотые медали. Она стала лучшей в одиночной и командной стрельбе (в паре с Артемом Черноусовым).