Омск-Информ
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·Спорт

Она выиграла первый этап Кубка России по стрельбе, который состоялся в Ижевске.
Олимпийская чемпионка, омичка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль по стрельбе на 1-м этапе Кубка России, который прошел в Ижевске с 5 по 14 февраля. Она была лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.
В тройку также вошли спортсменки из Костромы и Москвы.
Напомним, в 2021 году на Олимпиаде в Токио омичка завоевала две золотые медали. Она стала лучшей в одиночной и командной стрельбе (в паре с Артемом Черноусовым).
·Спорт

Она выиграла первый этап Кубка России по стрельбе, который состоялся в Ижевске.
Олимпийская чемпионка, омичка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль по стрельбе на 1-м этапе Кубка России, который прошел в Ижевске с 5 по 14 февраля. Она была лучшей в стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.
В тройку также вошли спортсменки из Костромы и Москвы.
Напомним, в 2021 году на Олимпиаде в Токио омичка завоевала две золотые медали. Она стала лучшей в одиночной и командной стрельбе (в паре с Артемом Черноусовым).