Главный трофей соревнований — кубок — достался команде лицея № 137. В мае 2026-го за него вновь развернется борьба, ведь турнир решено сделать ежегодным.

Награждение победителей открытых городских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди учащихся 7–11-х классов и педагогических работников бюджетных образовательных учреждений города Омска состоялся 25 апреля в Омском городском Совете (ОГС). Чествование не случайно проводилось в стенах городского парламента, ведь турнир проводился по инициативе депутатов ОГС.

— Совместно с Департаментом образования администрации Омска мы решили посвятить турнир одному из самых значимых для нашей страны событий — Победе в Великой Отечественной войне — 80-ю годовщину которой мы все готовимся отметить. Считаем, что действенное участие в массовой патриотической акции позволит молодежи почувствовать сопричастность к своим предкам, своему народу, своей истории. По тому огромному интересу, который школьники — юные омичи — проявили к соревнованиям, мы видим, что не ошиблись, — пояснил председатель ОГС Владимир Корбут. — Сегодня мы чествуем самых метких стрелков, но победителем может считать себя каждый из участников турнира, потому что в спорте главное это победа над собой.

Говоря о высоком интересе к соревнованиям, спикер ОГС нисколько не преувеличил. Турнир проводился в три этапа. Первый – школьный – был предназначен только для учеников 7–11-х классов и стал самым массовым. Участие в нем приняли почти 3,5 тыс. юных омичей. Во второй окружной этап из 119 образовательных учреждений вышло 46, в финал пробились представители только 15 школ. Они выставили команды, в состав которых вошли по 3 юноши, по 2 девушки, а также по одному педагогу. Финальные стрельбы состолись 18 апреля в тире среднеообразовательной школы № 23. Судейская коллегия определила победителей, награждение которых вместе с Владимиром Корбутом провели заместитель мэра Инна Елецкая, председатель комитета по социальным вопросам ОГС Светлана Студеникина и двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина.

В личном зачете среди девушек диплом 1 степени и сертификат на 15 тыс. рублей был вручен ученице Средней общеобразовательной школы № 124 Александре Дергачевой; диплом 2 степени и сертификат на 10 тыс. рублей ученице Лицея № 137 Дарине Сухороковой; диплом 3 степени и сертификат на 5 тыс. рублей ученице СОШ № 55 Алисе Морозовой.

Победителями в личном зачете среди юношей стали: ученик СОШ № 55 Семен Чернышов; ученик Лицея N 137 Ян Задорожный; ученик Лицея N 137 Владислав Сафронов. Им также вместе с дипломами были вручены денежные сертификаты.

В личном зачете среди педагогических работников победителями стали: учитель технологии Средней общеобразовательной школы № 45 Иван Новохатский; директор СОШ № 42 Иван Курило; директор СОШ № 100 Владимир Семенов.

В командном зачете победителем стал Лицей № 137. Представителям образовательного учреждения был вручен сертификат на 150 тыс. рублей для приобретения материально-технических средств и учебных пособий. Второе место заняла команда Средней общеобразовательной школы № 55, третье — команда СОШ № 100.

По словам капитана команды-победительницы, учителя физкультуры Лицея №137 Виктора Гаврилюка, главный трофей турнира — кубок — награда вполне заслуженная.

— К турниру мы готовились серьезно. Во-первых, команда была сформирована по результатам внутренних лицейских соревнований; во-вторых, уже в составе команды мы регулярно тренировались в тире. Да и вообще среди учеников лицея интерес к стрельбе повышенный. Возможно потому, что этот вид спорта требует самообладания и хладнокровия, а это очень важные качества и для учебы, и для жизни в целом, — сказал педагог.

Кубок переехал в лицей не навсегда, и уже в мае следующего года за него вновь развернется борьба. Как сообщила председатель оргкомитета турнира Светлана Студеникина, учитывая интерес юных омичей к соревнованиям по стрельбе депутаты ОГС решили проводить их на регулярной основе ежегодно. Преддверие Дня Победы останется неизменным периодом проведением турнира, а вот форма проведения может видоизменяться и совершенствоваться.

— Возможно, нам следует скорректировать положение о проведении соревнований, и при определении победителей в командном зачете учитывать результаты, которые показывают капитаны-педагоги. Думаю, эту будет способствовать большему сплочению команд. А еще надо бы закрепить проведение окружных этапов соревнований за конкретными образовательными учреждениями. Школы с хорошим стрелковым тиром должны появиться в каждом административном округе Омска. Будем над этим работать вместе с департаментом образования, предпринимательским сообществом и меценатами, — рассказала Студеникина.

Кое-что из нововведений следующих открытых городских соревнований по стрельбе из пневматической винтовки среди школьников на призы ОГС известно уже сейчас. Звезда российского спорта Виталина Бацарашкина заявила, что по возможности будет проводить мастер-классы для участников турнира. Известно, что первым оружием двукратной олимпийской чемпионки в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолета была как раз пневматическая винтовка, осваивать которую Бацарашкина начала в школьном возрасте.