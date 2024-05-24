Для этого необходимо иметь нейтральный статус. В допуске на игры отказано и тренеру олимпийской чемпионки.

Для этого необходимо иметь нейтральный статус. В допуске на игры отказано и тренеру олимпийской чемпионки.

Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не получила от Международной федерации спортивной стрельбы статус нейтрального атлета, поэтому лишена возможности выступить на предстоящей Олимпиаде в Париже. Об этом сообщила ее тренер Наталья Кудрина.

– Выставили очень много условий. В частности, надо не быть связанным ни с армией, ни с «Динамо», ни с ДОСААФ, спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришел отказ, потому что я представляю общество «Динамо». Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены – это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, еще себя не проявил, – рассказала Кудрина ТАСС.

Тем не менее Кудрина считает, что непопадание на Олимпиаду не ставит крест на карьере Бацарашкиной:

– Она еще молодая, все-таки пулевая стрельба – не гимнастика. Опыт у нее уже есть, она совершенно по-другому относится к выступлениям. Рано сдаваться. Я думаю, что все-таки здравый смысл в нашей международной федерации проявится. Другие допускают ребят и в форме, и с флагом, но наша ведет себя озлобленно. И это несерьезно, это нарушение Олимпийской хартии.

Виталина Бацарашкина родилась в Омске в 1996 году. Стрелять научилась еще в 10 лет, благодаря походам на охоту со своим дедушкой. Две золотые олимпийские медали спортсменка завоевала на прошлой летней Олимпиаде в Токио в стрельбе на 10 и 25 м. Тогда же выиграла серебро в стрельбе на 10 м. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро она тоже выигрывала серебро на 10-метровой дистанции. Также в ее активе золото чемпионата мира-2018 в Чханвоне (Южная Корея) и Европейских игр – 2019 в Минске.

Олимпийские игры – 2024 пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.