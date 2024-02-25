Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Впечатлениями после посещения нашего города она поделилась в соцсетях.
Певица Оксана Почепа (Акула) на своей страничке расхвалила Омск за красивые виды и здания. Вчера она выступала на G-Drive Арене вместе с Шурой, Светой, «Фактором-2», «Стрелками» и др.
— Очень красивый город. Такие виды красивые. А что на площадке было, боже! Пять с половиной тысяч человек в моих руках. В целом я очень довольна концертом, — рассказала певица.
Напомним, вчера на G-Drive Арене проходила «Дискотеке 90-х», а 27 февраля там выступит SHAMAN.
·Культура/Афиша

Впечатлениями после посещения нашего города она поделилась в соцсетях.
Певица Оксана Почепа (Акула) на своей страничке расхвалила Омск за красивые виды и здания. Вчера она выступала на G-Drive Арене вместе с Шурой, Светой, «Фактором-2», «Стрелками» и др.
— Очень красивый город. Такие виды красивые. А что на площадке было, боже! Пять с половиной тысяч человек в моих руках. В целом я очень довольна концертом, — рассказала певица.
Напомним, вчера на G-Drive Арене проходила «Дискотеке 90-х», а 27 февраля там выступит SHAMAN.