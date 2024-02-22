В матче с «Ладой» главный тренер «ястребов» экспериментировал, пробуя игроков в различных сочетаниях. «Авангард» готовится к плей-офф.

В матче с «Ладой» главный тренер «ястребов» экспериментировал, пробуя игроков в различных сочетаниях. «Авангард» готовится к плей-офф.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец назвал хорошей игру своей команды в домашнем матче с тольяттинской «Ладой», несмотря на обидное поражение в овертайме со счетом 2:3. По словам наставника, тренерский штаб пробовал различные сочетания перед плей-офф и остался доволен.

– Сегодня поэкспериментировали, попробовали новые звенья. Достаточно хорошо ребята играли и моменты создавали, жалко, что не забивали. Недостаточно голов в большинстве, – сказал Кравец на пресс-конференции после матча. – В третьем периоде, несмотря на пропущенные шайбы, имели 3-4 момента, когда могли вырвать победу. В целом с нашей стороны была хорошая игра.

В ситуациях с пропущенными шайбами в третьем периоде у тренера претензии не только к защитникам, но и к нападающим. Последние, говорит Михаил Кравец, не должны позволять соперникам бросать по воротам.

– В плей-офф могут создаться различные ситуации, где-то нужно будет менять состав, играть в три звена. Попробовали всех игроков, в разных сочетаниях. Я считаю, что ребята сегодня хорошо играли, были шансы и у звена Прохоркина, и у звена Спунера, и у Пьянова. Моментов было достаточно, чтобы вырвать игру, – заключил главный тренер.

На выезд по маршруту Челябинск – Магнитогорск (24 и 26 февраля) «ястребы» отправляются в полном составе. Ожидается возвращение в состав нападающего Ивана Николишина. А вот защитник Роман Абросимов и форвард Иван Телегин до плей-офф на льду не появятся.