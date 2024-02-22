Омская команда лидирует в Восточной конференции, а тольяттинцы с трудом попадают в плей-офф. И тем не менее победа осталась за гостями.

Омская команда лидирует в Восточной конференции, а тольяттинцы с трудом попадают в плей-офф. И тем не менее победа осталась за гостями.

Хоккеисты омского «Авангарда» провели последний домашний матч регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня вечером «ястребы» принимали на льду G-Drive Арены тольяттинскую «Ладу».

Гости бьются за попадание в плей-офф, в то время как «ястребы» лидируют в Восточной конференции. Однако, несмотря на разницу в классе, хозяева умудрились проиграть на глазах 12 011 зрителя.

На седьмой минуте встречи счет открыл нападающий омичей Дамир Жафяров. Под конец второго периода большинство реализовал форвард омичей Владимир Ткачев, не забивавший несколько матчей кряду. Однако довести матч до победы команда Михаила Кравеца вновь не смогла, провалив третий период.

В овертайме тренер омичей решил снять вратаря, однако воспользоваться численным преимуществом «ястребы» не смогли, получив шайбу в свои ворота. Поражением со счетом 2:3 «Авангард» осложнил себе концовку регулярного чемпионата. Впереди выезд по маршруту Челябинск – Магнитогорск.

Судьба первого места на Востоке решится в понедельник, 26 февраля, очным матчем «Металлург» – «Авангард». Сейчас у команд по 91 очку, уральцы опережают омичей по дополнительным показателям.