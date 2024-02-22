Глава Омского района Геннадий Долматов пояснил «Омск-информу», что объект начнут возводить уже в нынешнем году и построят через три года.

Глава Омского района Геннадий Долматов пояснил «Омск-информу», что объект начнут возводить уже в нынешнем году и построят через три года. Инвестор готов вложить 1,5 млрд рублей в фешенебельную базу отдыха.

Глава Омского района Геннадий Долматов рассказал «Омск-информу» о строительстве гостиницы в селе Розовка. Ранее сообщалось о перспективах появления этого объекта на берегу Иртыша.

По словам Долматова, правильнее сказать, что инвестор, компания «СибРос» Арабо Григоряна, возведет базу отдыха в курортной зоне. Сумма инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Объект начнут строить уже в этом году, а завершат в 2027 году.

– В строгом смысле слова, это будет не гостиница, а база отдыха с номерами не ниже уровня отеля «четыре звезды». Инвестор начнет строить и вносить плату уже в этом году. Сдача базы отдыха в эксплуатацию намечена на 2027 год, – пояснил Геннадий Долматов.

О строительстве гостиницы в начале февраля заявлял губернатор Виталий Хоценко. Площадь средства размещения составит 15 тыс. кв. м. Отель сможет вмещать до 500–600 отдыхающих.