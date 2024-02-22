Омск-Информ
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·Общество

Она будет демонстрировать изображения георгиевской ленты, салюта, звезд и эмблемы Вооруженных сил России.
На омской телебашне 22 и 23 февраля включат архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Праздничные поздравления можно будет увидеть с 19:00 до 24:00.
Телебашня окрасится в цвета российского триколора. На медиафасаде будут отображаться надписи: «С 23 Февраля!», «С Днем защитника Отечества!». Как сообщает «Омскрегион», картину дополнят изображения георгиевской ленты, салюта, звезд, эмблемы Вооруженных сил России. По данным ТАСС, поздравления с этим праздником зажгутся на 23 телевышках по всей стране.
Отметим, что в этом году в Омске снова не будет парада в честь 23 февораля.
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·Общество

Она будет демонстрировать изображения георгиевской ленты, салюта, звезд и эмблемы Вооруженных сил России.
На омской телебашне 22 и 23 февраля включат архитектурно-художественную подсветку в честь Дня защитника Отечества. Праздничные поздравления можно будет увидеть с 19:00 до 24:00.
Телебашня окрасится в цвета российского триколора. На медиафасаде будут отображаться надписи: «С 23 Февраля!», «С Днем защитника Отечества!». Как сообщает «Омскрегион», картину дополнят изображения георгиевской ленты, салюта, звезд, эмблемы Вооруженных сил России. По данным ТАСС, поздравления с этим праздником зажгутся на 23 телевышках по всей стране.
Отметим, что в этом году в Омске снова не будет парада в честь 23 февораля.
1238