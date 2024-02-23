Глава регионального Минтруда отметил, что героические традиции дедов и прадедов сегодня успешно перенимают участники СВО.

Глава регионального Минтруда отметил, что героические традиции дедов и прадедов сегодня успешно перенимают участники СВО.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов поздравил омичей с Днем защитника Отечества. Он отметил, что сегодня этот праздник приобретает особое значение – становится символом сплоченности перед серьезным вызовом.

– Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества! 23 февраля – особая дата в истории нашей страны, она стала символом мужества, патриотизма и верности солдатскому долгу. В этот день мы отдаем дань уважения и благодарности ветеранам, которые приближали Победу в Великой Отечественной войне, воинам-интернационалистам, всем защитникам, что находятся в строю и запасе. Омичи всегда с честью служили России. В переломные для нашей страны моменты были на передовой, проявляя героизм и силу духа. И сегодня наши ребята, участвуя в специальной военной операции, до последнего остаются верными воинской присяге и памяти своих дедов и прадедов. Мы гордимся подвигами наших земляков и склоняем головы перед павшими героями. Эстафету любви к родине передаем молодому поколению, которое в будущем будет стоять на страже Отечества, – подчеркнул Владимир Куприянов.

В заключении своего поздравления глава Минтруда пожелал всем жителям Омской области здоровья, счастья, мира и благополучия.