Омск-Информ
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·Общество

Проводить торжественное построение войск омского гарнизона не планируется.
Омские власти снова решили отказаться от парада на 23 февраля. Торжественного построения войск омского гарнизона на Соборной площади в День защитника Отечества не будет.
– Парад и не планировали проводить, – ответила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Это будет четвертый подряд День защитника Отечества без парада. Ранее торжественные мероприятия отменяли из-за коронавируса.
·Общество

Проводить торжественное построение войск омского гарнизона не планируется.
Омские власти снова решили отказаться от парада на 23 февраля. Торжественного построения войск омского гарнизона на Соборной площади в День защитника Отечества не будет.
– Парад и не планировали проводить, – ответила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
Это будет четвертый подряд День защитника Отечества без парада. Ранее торжественные мероприятия отменяли из-за коронавируса.