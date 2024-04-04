Омск-Информ
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·Общество

Торжественное построение войск Омского гарнизона пройдет на Соборной площади.
В областном правительстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава регионального министерства безопасности Алексей Кубиц. По словам главы министерства, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 28 городах, в том числе в Омске.
– Омск не станет исключением – 9 мая 2024 года на Соборной площади запланировано проведение торжественного построения войск Омского гарнизона, – заявил Кубиц.
Также на заседании назначили ответственных за мероприятие и обсудили этапы подготовки к празднованию.
·Общество

Торжественное построение войск Омского гарнизона пройдет на Соборной площади.
В областном правительстве прошло заседание межведомственной рабочей группы по подготовке к празднованию 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал глава регионального министерства безопасности Алексей Кубиц. По словам главы министерства, праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 28 городах, в том числе в Омске.
– Омск не станет исключением – 9 мая 2024 года на Соборной площади запланировано проведение торжественного построения войск Омского гарнизона, – заявил Кубиц.
Также на заседании назначили ответственных за мероприятие и обсудили этапы подготовки к празднованию.