Соборную площадь не планируют перекрывать.

В Омске отменили парад на 23 Февраля. Никаких торжественных мероприятий на эту дату на Соборной площади не планируется. Как уточнили ngs55.ru в мэрии, перекрывать для движения транспорта центр города не предполагается.

Из всех мероприятий ко Дню защитника Отечества планируется выставка 21 февраля в историческом парке «Россия – моя история», посвященная судьбе жителей Донбасса. Кроме того, 23 февраля на бульваре Победы состоится традиционное торжественное возложение цветов.

Последний раз парад на 23 февраля проводился в допандемийном 2019 году.