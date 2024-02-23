Омские статистики представили социально-демографический портрет мужчин региона.

Омские статистики представили социально-демографический портрет мужчин региона.

Ко Дню защитника Отечества Омскстат представил социально-демографический портрет мужчин региона. Так, всего в области насчитывается 845 тыс. представителей сильного пола, они составляют 46,1 % всего населения. Также статистики отмечают, что на 1000 женщин в регионе приходится 856 мужчин.

Средний возраст мужчин в регионе – 37,9 лет. Чуть больше половины из них стараются придерживаться здорового образа жизни, 56 % даже прошли диспансеризацию за последние два года. Что интересно, 12 % всех мужчин региона бросили курить. Больше 40 % омичей носят очки или контактные линзы.

Больше 70 тыс. мужчин работают в сфере строительства, почти 66 тыс. заняты в обрабатывающей промышленности, около 64 тыс. – в транспортировке и хранении. Занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом авто и мотоциклов еще 60 тыс., примерно столько же – сельским хозяйством, охотой и рыболовством. 56 тыс. работают в сфере государственного управления и социального обеспечения.