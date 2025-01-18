Омск-Информ
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·Общество

На улицах появятся баннеры и флаги.
Омские власти объявили конкурс на украшение города к Дню защитника Отечества. По даннвм портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили 618 718 рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет развесить баннерные панно на 16 опорах освещения Комсомольского моста и на 16 опорах на улице Гагарина. На улице Ленина и Соборной площади, улицах Конева и пересечении улицы Березовой и Красного Пути появятся флаги.
Заявки на конкурс принимаются до 27 января. Выбрать подрядчика чиновники расчитывают 17 января.
·Общество

На улицах появятся баннеры и флаги.
Омские власти объявили конкурс на украшение города к Дню защитника Отечества. По даннвм портала «Госзакупки», на это из бюджета выделили 618 718 рублей.
За эти деньги подрядчик должен будет развесить баннерные панно на 16 опорах освещения Комсомольского моста и на 16 опорах на улице Гагарина. На улице Ленина и Соборной площади, улицах Конева и пересечении улицы Березовой и Красного Пути появятся флаги.
Заявки на конкурс принимаются до 27 января. Выбрать подрядчика чиновники расчитывают 17 января.