К патриотическим акциям присоединились получатели социальных услуг и сотрудники комплексных центров районов области.

К патриотическим акциям присоединились получатели социальных услуг и сотрудники комплексных центров районов области.

Патриотические акции и встречи с участниками СВО прошли в комплексных центрах Омской области накануне Дня защитника Отечества. В тематических мероприятиях в том числе приняли участие семьи с детьми, люди с инвалидностью и пожилые жители сельских районов области. Так, в Исилькульском районе в акции, посвященной 23 февраля дебютировал волонтерский отряд «Добрые сердца». В его состав входят сыновья и дочки тех исилькульцев, которые сейчас сражаются на передовой. На празднике юным добровольцам был вручен документ, официально подтверждающий их волонтерскую деятельность, – личные книжки. Также члены отряда получили жилетки с эмблемой «Добрых сердец», на которой изображены сердце, символизирующее доброту и отзывчивость, и рука, олицетворяющая помощь и поддержку.

– Идея вовлечения детей наших бойцов в общественно полезную деятельность созрела в ходе работы с семьями участников СВО. Считаем, что твердая гражданская позиция и чувство социальной ответственности станет основой для сплочения подростков из волонтерского отряда «Добрые сердца», – сообщила заместитель руководителя комплексного центра Исилькульского района Наталья Галкина.

В Седельниковском районе накануне праздника открылась выставка «Наши защитники – наши герои!», посвященная землякам, отстаивающим интересы Родины на поле боя. В состав экспозиции вошли портреты мужей, сыновей и других родственников сотрудников комплексного центра. Заслуги седельниковских бойцов в специальной военной операции отмечены орденами и медалями. Для молодого поколения специалисты учреждения организовали интерактивную программу «Не ради славы и наград», в ходе которой студенты агропромышленного техникума смогли пообщаться с участником боевых действий, социальным координатором Седельниковского отделения государственного фонда «Защитники Отечества» Михаилом Мадаминовым.

Встреча с бойцами состоялась и в Кормиловском районе. Члены клуба правовых знаний «Закон и подросток» приняли участие в программе «И помнит мир спасенный». В канун праздника жители региона охотно делятся своими тематическими картинами и поделками, участвуют в мастер-классах и спортивных состязаниях. Так, на выставке рисунков в Тюкалинском комплексном центре наряду с творчеством юных подопечных были представлены и работы взрослых авторов. Информационно-игровые программы состоялись также в Колосовском, Муромцевском, Тарском, Полтавском и других районах.

В рамках акции «Патриотические фильмы для детей» юные жители Кормиловского района посетят кинозал. Ребятам покажут фильм «Капитан». Пожилые получатели услуг также не остаются без внимания. Их поздравляли на дому, а также приглашали посетить концертные программы в социальных учреждениях. Так, в комплексном центре «Рябинушка» прошла праздничная программа «России верные сыны», где прозвучали легендарные стихи и песни о защитниках русской земли. Представители сильной половины человечества «серебряного» возраста поучаствовали в интеллектуальных конкурсах, спортивных эстафетах, а также продемонстрировали знание современного этикета и свои вокальные, литературные и хореографические таланты.

Тематические мероприятия прошли во всех комплексных центрах Омской области. Их участниками стали свыше тысячи пожилых и юных жителей региона.