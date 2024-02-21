Когда их нашли неравнодушные местные жители, некоторые из них уже успели погибнуть.

Когда их нашли неравнодушные местные жители, некоторые из них уже успели погибнуть.

Жительница села Лузино в Омском районе нашла в мусорном контейнере пакет с щенками. Писк выброшенных животных услышал ее сын, когда возвращался из школы и рассказал об этом матери. Вместе они пошли спасать животных.

Видеозапись с места происшествия женщина опубликовала в соцсетях. Судя по этим кадрам, выжили далеко не все щенки. Кто выбросил их в контейнер, пока неизвестно.

– Информация, размещенная в сети Интернет, зарегистрирована и будет проверена сотрудниками ОМВД России по Омскому району, – сообщили РИА «Омск-информ» в областной полиции.