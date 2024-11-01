Ему придется трудиться так 3 года и отдавать часть зарплаты.

Павлоградский районный суд Омской области вынес приговор 30-летнему местному жителю. За жестокое обращение с животным его решили отправить на 3 года принудительных работ с удержанием 10 % зарплаты в доход государства.

Преступление произошло в мае 2024 года. Сельчанин поругался со своей 42-летней сожительницей и на глазах 11-летней падчерицы пнул кошку, а потом сломал животному шею. Труп он бросил псу, надеясь, что он раздерет останки.

В суде мужчина признал вину частично. По его словам, он не применял садистских методов, а ребенка рядом не было.

Отметим, что сельчанин не в первый раз нарушает закон.