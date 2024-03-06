Омск-Информ
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·Общество

После инцидента животные обрели новых хозяев. Их взяли к себе местные жители.
Выживших щенков, которых нашли в мусорном контейнере в селе Лузино Омского района, разобрали местные жители. Об этом «Омск-информу» рассказали в областной полиции. Правоохранители продолжают проверку, опрашивают свидетелей.
Напомним, в конце февраля школьник из Лузино услышал писк из мусорного контейнера и рассказал маме. Вместе они пошли выяснять в чем дело и нашли пакет с щенками.
Отметим, что тому, кто выбросил щенков, грозит уголовное дело о жестоком обращении с животными.
2373Татьяна Маркова
·Общество

После инцидента животные обрели новых хозяев. Их взяли к себе местные жители.
Выживших щенков, которых нашли в мусорном контейнере в селе Лузино Омского района, разобрали местные жители. Об этом «Омск-информу» рассказали в областной полиции. Правоохранители продолжают проверку, опрашивают свидетелей.
Напомним, в конце февраля школьник из Лузино услышал писк из мусорного контейнера и рассказал маме. Вместе они пошли выяснять в чем дело и нашли пакет с щенками.
Отметим, что тому, кто выбросил щенков, грозит уголовное дело о жестоком обращении с животными.
2373Татьяна Маркова