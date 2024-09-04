Следователи считают, что с животным мужчина расправился на глазах у ребенка.

Прокуратура Павлоградского района Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 29-летнего местного жителя. Его обвиняют в жестоком обращении с животным в присутствии малолетнего (по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

По версии следствия, в мае сельчанин поссорился с сожительницей и в присутствии ее дочери сломал шею домашней кошки. Животное погибло.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, вину мужчина признал частично. Он сообщает, что ребенка в момент убийства кошки рядом не было.

Уголовное дело рассмотрит Павлоградский районный суд. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Отметим, что у сельчанина уже есть судимость.