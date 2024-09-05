Теперь мужчину ожидает суд.

Омская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу горожанина, которого обвиняют в незаконном изготовлении оружия и жестоком обращении с животным. Преступления он совершил на территории Нововаршавского района.

По версии следствия, в этом году мужчина незаконно переделал пневматическую винтовку модели «МР-512». Он заменил в оружии штатную боевую пружину на усиленную, мощностью свыше 7,5 Дж.

Он же на станции Иртышское в поселке Большегривское из хулиганских побуждений выстрелил из этого оружия в собаку. Животное погибло.

Дело рассмотрит Нововаршавский районный суд.