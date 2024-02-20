В прошлом году троих его жителей привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

В прошлом году троих его жителей привлекли к ответственности за жестокое обращение с животными.

За 2023 год полицейские Омской области возбудили 13 уголовных дел по статье УК РФ 245 («Жестокое обращение с животными»). Как сообщает « Вечерний Омск », три из них приходится на Советский округ, два – на Центральный, по один – на Ленинский, Кировский и Октябрьский. По одному живодеру также поймали в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Омском и Тарском районах.

Во всех случаях живодерами являлись мужчины от 25 до 78 лет. Уголовные дела в отношении четверых из них уже направили в суд. Им грозит наказание от штрафа 5000 рублей до исправительных работ.

Отметим, что с 2012 по 2022 год в Омской области завели всего 33 уголовных дела по статье 245 УК РФ.