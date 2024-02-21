После выноса аэропорта из центра освободятся 600 гектаров земли, которые отдадут под застройку. Эта территория привлекает застройщиков.

После выноса аэропорта из центра освободятся 600 гектаров земли, которые отдадут под застройку. Эта территория привлекает застройщиков.

Накануне в СМИ снова прошла информация о предполагаемой застройке территории аэропорта. После того как будет построен аэропорт Федоровка, необходимость содержать аэропорт в самом центре города отпадет. Территорию авиагавани застроят жильем, также предполагается там же построить новую дорогу, которая свяжет микрорайоны Левобережья со Старым Кировском.

Обозреватель РИА «Омск-информ» поинтересовался у крупнейшего застройщика, а также известного архитектора: насколько привлекательна территория аэропорта для застройки ее жильем? Как оказалось, мнения экспертов по поводу территории аэропорта разнятся. В частности, гендиректор ГК «Стройбетон» Олег Золотов не против повяления там нового жилья, но отметил, что пока рано об этом говорить.

– Да, площадка там нормальная. Освободится земля – будем обсуждать. Но пока говорить о чем-то рано, - отметил Золотов, добавив, что конкретные планы нужно строить по факту - когда у Омска появится новый аэропорт, а старый будет вынесен.

В генплане города предусмотрена застройка территории Омского аэропорта жилыми домами. На площади в 600 гектаров может появиться «город в городе», добраться из которого до центра Омска можно будет за считанные минуты. На роль генплана указал архитектор Александр Бегун, который видит большие перспективы в застройке территории аэропорта.

- Все перспективные территории для застройки, в том числе территория аэропорта, предусмотрены еще в предыдущих версиях Генплана. Вся застройка там отрисована, определена, - говорит Александр Бегун. - Если аэропорт вынесут, то вернемся к этим наработкам. На основе прежних проектов будут сделаны новые проекты, и естественно, эта территория не останется пустой. Конечно, она очень перспективна, это центр Левого берега, эта территория должна развиваться. Город – это живой организм, что-то умирает, что-то появляется. Так и должно быть.

Отметим, что после застройки территории аэропорта у омичей появится возможность быстро добраться из Старого Кировска в новые районы Левобережья. Кроме того, на месте взлетно-посадочной полосы может появиться самая широкая в Омске улица.