После выноса аэропорта из центра освободятся 600 гектаров земли, которые отдадут под застройку. Эта территория привлекает застройщиков.
Накануне в СМИ снова прошла информация о предполагаемой застройке территории аэропорта. После того как будет построен аэропорт Федоровка, необходимость содержать аэропорт в самом центре города отпадет. Территорию авиагавани застроят жильем, также предполагается там же построить новую дорогу, которая свяжет микрорайоны Левобережья со Старым Кировском.
Обозреватель РИА «Омск-информ» поинтересовался у крупнейшего застройщика, а также известного архитектора: насколько привлекательна территория аэропорта для застройки ее жильем? Как оказалось, мнения экспертов по поводу территории аэропорта разнятся. В частности, гендиректор ГК «Стройбетон» Олег Золотов не против повяления там нового жилья, но отметил, что пока рано об этом говорить.
– Да, площадка там нормальная. Освободится земля – будем обсуждать. Но пока говорить о чем-то рано, - отметил Золотов, добавив, что конкретные планы нужно строить по факту - когда у Омска появится новый аэропорт, а старый будет вынесен.
В генплане города предусмотрена застройка территории Омского аэропорта жилыми домами. На площади в 600 гектаров может появиться «город в городе», добраться из которого до центра Омска можно будет за считанные минуты. На роль генплана указал архитектор Александр Бегун, который видит большие перспективы в застройке территории аэропорта.
- Все перспективные территории для застройки, в том числе территория аэропорта, предусмотрены еще в предыдущих версиях Генплана. Вся застройка там отрисована, определена, - говорит Александр Бегун. - Если аэропорт вынесут, то вернемся к этим наработкам. На основе прежних проектов будут сделаны новые проекты, и естественно, эта территория не останется пустой. Конечно, она очень перспективна, это центр Левого берега, эта территория должна развиваться. Город – это живой организм, что-то умирает, что-то появляется. Так и должно быть.
Отметим, что после застройки территории аэропорта у омичей появится возможность быстро добраться из Старого Кировска в новые районы Левобережья. Кроме того, на месте взлетно-посадочной полосы может появиться самая широкая в Омске улица.