Омск-Информ
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·Политика

Он переходит в министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович покидает свой пост. Как сообщает мэр Сергей Шелест, Зданович переходит на работу в министерство спорта.
– Желаю ему успешной работы и реализации всех намеченных планов. Думаю, впереди нас ждет немало совместных проектов, ведь задачи у единой управленческой команды губернатора Виталия Хоценко общие, – отметил Шелест.
Вероятно, Зданович станет одним из заместителей министра Ивана Колесника. Сейчас в подчинении у главы ведомства только первый зам Ольга Степанова.
Сегодня также стало известно, что директором омского департамента образования станет Лариса Крючкова, а у министра энергетики Владимира Шнипко появился еще один заместитель – Егор Гришаев.
·Политика

Он переходит в министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Зданович покидает свой пост. Как сообщает мэр Сергей Шелест, Зданович переходит на работу в министерство спорта.
– Желаю ему успешной работы и реализации всех намеченных планов. Думаю, впереди нас ждет немало совместных проектов, ведь задачи у единой управленческой команды губернатора Виталия Хоценко общие, – отметил Шелест.
Вероятно, Зданович станет одним из заместителей министра Ивана Колесника. Сейчас в подчинении у главы ведомства только первый зам Ольга Степанова.
Сегодня также стало известно, что директором омского департамента образования станет Лариса Крючкова, а у министра энергетики Владимира Шнипко появился еще один заместитель – Егор Гришаев.