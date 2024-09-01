Заместитель министра спорта Дмитрий Зданович стал резидентом «Миротворца».

Украинская база «Миротворец», заблокированная на территории России, пополнилась очередным омским чиновником. На этот раз в список поддерживающих СВО попал заместитель министра спорта Омской области Дмитрий Зданович.

Руководитель оказался в черном списке из-за того, что поучаствовал в соревнованиях по кикбоксингу памяти участников СВО в мае этого года.

Надо сказать, что Зданович попал в теплую и знакомую компанию. Так, в июне в «Миротворце» оказался министр спорта Омской области. В этой базе фигурируют также тренеры волейбольной «Омички» Виктор Ушаков и гандбольного «Скифа» Павел Гуськов, президент футбольного «Иртыша» Дмитрий Сычев, гендиректор хоккейного «Авангарда» Герман Чистяков и другие.