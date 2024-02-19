Им стал Егор Гришаев. К своим обязанностям чиновник приступил уже сегодня.

Им стал Егор Гришаев. К своим обязанностям чиновник приступил уже сегодня.

Министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса Омской области Владимир Шнипко сообщил о назначении своего нового заместителя. Им стал Егор Гришаев. На этой должности он будет курировать тепло- и водоснабжение, газификацию, энергетику, а также подготовку к зиме.

– Егор Александрович является кандидатом экономических наук, а также имеет опыт государственной службы более 15 лет. Считаю, что отлично сработаемся в команде министерства и будем достигать высоких результатов на благо нашего региона, – написал Шнипко в своем телеграм-канале.

Отметим, что на сегодня заместителями Шнипко также являются Святослав Комерзан и Яна Старухина.