В мэрии решили не искать руководителя на стороне, а остановились на кандидатуре Ларисы Крючковой.

В мэрии решили не искать руководителя на стороне, а остановились на кандидатуре Ларисы Крючковой.

Директором департамента образования администрации Омска станет Лариса Крючкова, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источник в мэрии.

Напомним, что Лариса Крюкова исполняет обязанности руководителя депобра в данный момент, после того как предыдущий директор Ильдар Бикмаев ушел в отставку. Также она пребывала в статусе и.о. директора после отставок предыдущих руководителей Ларисы Ефимовой и Ольги Онищенко.

Первым заместителем директора департамента образования Лариса Крючкова стала летом 2021 года. Ранее она отвечала за детские сады.

На прошлой неделе стало известно, что директора департамента образования ищут по объявлению на портале «Госслужба», предлагая зарплату до 119 тыс. рублей. Сейчас вакансию закрыли.