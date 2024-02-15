Омск-Информ
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·Образование

Претендент на должность должность обязательно иметь высшее образование и уметь пользоваться электронной почтой.
В Омске ищут кандидата на должность руководителя департамента образования. Соответствующая вакансия появилась на портале «Госслужба». 
Претенденту предлагают зарплату от 78 до 119 тыс. рублей. Общая сумма будет зависеть от различных факторов. Также предполагается, что главе департамента будут доплачивать за выслугу лет, особые условия службы и прочее.
От кандидата требуют высшее образование, умение оперативно принимать решения, планировать, пользоваться электронной почтой и другое.
Напомним, что глава департамента образования Ильдар Бикмаев ушел с этой должности в начале года. Исполняющим обязанности главы ведомства стала Лариса Крючкова. Также ранее стало известно, что уход Бикмаева носил вынужденный характер.
·Образование

Претендент на должность должность обязательно иметь высшее образование и уметь пользоваться электронной почтой.
В Омске ищут кандидата на должность руководителя департамента образования. Соответствующая вакансия появилась на портале «Госслужба». 
Претенденту предлагают зарплату от 78 до 119 тыс. рублей. Общая сумма будет зависеть от различных факторов. Также предполагается, что главе департамента будут доплачивать за выслугу лет, особые условия службы и прочее.
От кандидата требуют высшее образование, умение оперативно принимать решения, планировать, пользоваться электронной почтой и другое.
Напомним, что глава департамента образования Ильдар Бикмаев ушел с этой должности в начале года. Исполняющим обязанности главы ведомства стала Лариса Крючкова. Также ранее стало известно, что уход Бикмаева носил вынужденный характер.