Чиновник будет курировать вопросы развития спорта и физической культуры в регионе.

Чиновник будет курировать вопросы развития спорта и физической культуры в регионе.

Сегодня Дмитрий Зданович вступил в должность заместителя министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Как сообщили в ведомстве, он будет курировать вопросы развития спорта и физической культуры.

– Дмитрий Игоревич имеет большой управленческий и организаторский опыт, все сферы работы нашего министерства ему очень знакомы. Ранее он возглавлял городской департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта, до этого был директором спортшколы олимпийского резерва № 35 и привлек 80 млн инвестиций на создание одного из лучших и крупных за Уралом скалодромов. Вместе мы в прошлом году боролись за звание молодежной столицы России для нашего города. Тогда Омск стал третьим, в этом году настроены завоевать этот статус! – отметил министр Иван Колесник.

Отметим, что теперь у Колесника два заместителя: первый зам Ольга Степанова и заместитель Дмитрий Зданович.