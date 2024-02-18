Омск-Информ
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·Общество

Уже 10 дней молодой человек не выходит на связь с родными.
В Омске пропал 17-летний Лев Сахаров. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 8 февраля.
Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, тумно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Парень был одет в черные штаны и куртку, в белые кроссовки, при себе имел черный рюкзак.
Тех, кто видел подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 88007005452. Для его поисков также набирают добровольцев.
Отметим, что в Омске сейчас также разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова и 48-летнюю Елену Шолмову.
·Общество

Уже 10 дней молодой человек не выходит на связь с родными.
В Омске пропал 17-летний Лев Сахаров. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», его местонахождение неизвестно с 8 февраля.
Приметы пропавшего: рост 176 см, худощавое телосложение, тумно-русые волосы, серо-зеленые глаза. Парень был одет в черные штаны и куртку, в белые кроссовки, при себе имел черный рюкзак.
Тех, кто видел подростка, просят сообщить об этом по телефонам: 112 или 88007005452. Для его поисков также набирают добровольцев.
Отметим, что в Омске сейчас также разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова и 48-летнюю Елену Шолмову.