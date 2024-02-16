Омск-Информ
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·Происшествия

Она может нуждаться в медицинской помощи. Для ее поисков набирают добровольцев.
В Омске пропала 48-летняя Елена Шолмова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 14 февраля она вышла из дома на Зеленом бульваре и не вернулась.
Женщина была одета в розовую шапку, короткую серую куртку с поясом, узкие черные джинсы и черные кожаные сапоги. Волонтеры поискового отряда отмечают, что она может нуждаться в медицинской помощи.
Для поисков омички набирают добровольцев. Тех, кто видел женщину, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Отметим, что в Омске сейчас также разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова. Он уехал в город из села и перестал выходить на связь с родителями.
·Происшествия

Она может нуждаться в медицинской помощи. Для ее поисков набирают добровольцев.
В Омске пропала 48-летняя Елена Шолмова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», 14 февраля она вышла из дома на Зеленом бульваре и не вернулась.
Женщина была одета в розовую шапку, короткую серую куртку с поясом, узкие черные джинсы и черные кожаные сапоги. Волонтеры поискового отряда отмечают, что она может нуждаться в медицинской помощи.
Для поисков омички набирают добровольцев. Тех, кто видел женщину, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
Отметим, что в Омске сейчас также разыскивают 16-летнего Дамира Очкурова. Он уехал в город из села и перестал выходить на связь с родителями.