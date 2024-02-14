Родственники не видели парня уже несколько месяцев и не знают, где он.

Родственники не видели парня уже несколько месяцев и не знают, где он.

В Омской области пропал 16-летний Дамир Очкуров. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», в октябре 2023 года парень уехал в Омск из дома в селе Мыс Муромцевского района и не вернулся.

Приметы не сообщаются, но есть фотография подростка. Тех, кто видел парня, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).