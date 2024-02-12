В начале месяца она вышла из дома в Центральном округе и не вернулась.

В начале месяца она вышла из дома в Центральном округе и не вернулась.

В Омске пропала 20-летняя Ксения Пузанова. Как сообщает поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск», в субботу, 3 февраля она вышла из дома на улице Багратиона и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 162 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темные прямые волосы до плеч. На правой руке возле большого пальца есть татуировка в виде трех полосок. Девушка была одета в черный пуховик с капюшоном, серую вязаную шапку, синие джинсы, белые кроссовки.

Тех, кто видел девушку, просят сообщить об этом по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).