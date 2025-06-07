Мальчик вышел из дома и не вернулся.

В Омске разыскивают 7-летнего Ивана Кубрина, который пропал во время прогулки в субботу, 7 июня.

Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мальчик вышел на улицу и не вернулся домой. С тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы мальчика: рост 135 см, телосложение нормальное, волосы русые, глаза карие. Он был одет в черно-желтую олимпийку, темно-синюю футболку, темно-синие штаны, черные сандалии и черную кепку.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о его местонахождении, просят немедленно сообщить по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.