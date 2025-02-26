Омск-Информ
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·Происшествия

Ангелина Суслова могла уехать в Тюменскую область.

Сотрудники омской полиции объявили о розыске 17-летней жительницы поселка Индейка Калачинского района Ангелины Сусловой. Девочка-подросток ушла из дома в конце 2022 года, ее местонахождение неизвестно третий год.

– По имеющимся данным, Суслова Ангелина может находиться на территории Омской или Тюменской областей, – отметили в полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-90, +7-908-311-54-83 или 102.  

·Происшествия

Ангелина Суслова могла уехать в Тюменскую область.

Сотрудники омской полиции объявили о розыске 17-летней жительницы поселка Индейка Калачинского района Ангелины Сусловой. Девочка-подросток ушла из дома в конце 2022 года, ее местонахождение неизвестно третий год.

– По имеющимся данным, Суслова Ангелина может находиться на территории Омской или Тюменской областей, – отметили в полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией, которая поможет установить местонахождение разыскиваемой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-90, +7-908-311-54-83 или 102.  