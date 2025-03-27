Ранее мальчик уже совершал самовольные уходы из дома.

В Омске пропал еще один подросток. На этот раз полиция разыскивает 13-летнего Константина Гайнца.

Мальчик ушел вчера вечером из дома на улице Лекальной и до сих пор не вернулся. О пропаже ребенка в полицию сообщила его мать.

Приметы Константина: на вид 13 лет, рост 140 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в зеленую куртку, серые синтепоновые брюки, черные ботинки, черно-оранжевую шапку. Ранее мальчик уже совершал самовольные уходы из дома.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать подростка, незамедлительно позвоните в полицию по телефонам: 79-31-02, 8-913-787-65-05 или 102.