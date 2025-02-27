Девочка-подросток живет в чужой семье и не хочет возвращаться домой.

Полиция сообщает о нахождении 17-летней школьницы из Калачинского района Омской области. В конце 2022 года девочка ушла из дома, и с тех пор ее местонахождение было неизвестным. Накануне ее объявили в розыск.

– После размещения информации в сети Интернет в полицию поступил звонок от жителя Москаленского района, который сообщил, что девушка с 2023 года проживает у него в семье: они с супругой заботились о ней все это время. Сотрудники уголовного розыска опросили несовершеннолетнюю: ее жизни и здоровью ничего не угрожает, – отметили в полиции.

Возвращаться домой в Калачинский район школьница не планирует. Правоохранители сейчас разбираются в сложившейся ситуации.

Как уточнили в Следственном комитете, в Москаленском районе девочка живет с пожилыми супругами, которые приютили ее и относились как к дочери.

– В настоящее время выясняются причины ухода девочки из своего дома, где она проживала с матерью и ее сожителем, – отметили в СКР.

По факту исчезнования ребенка возбуждалось и сейчас расследуется уголовное дело.