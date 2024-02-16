Омск-Информ
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·Общество

Его ввели еще в конце прошлого года, а недавно в населенном пункте выявили новое больное животное.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о продлении карантина в селе Бакшеево Тевризского района, который ввели 22 декабря. Ограничения, которые должны были закончиться 20 февраля, сохранят до 6 апреля.
Напомним, в декабре в селе Бакшеево поймали зараженную бешенством лису. На этот раз, как сообщили «Омск-информу» в Россельхознадзоре, там нашли бешеную собаку.
Ранее сообщалось, что в этом году в Омской области выявили уже 6 случаев бешенства. Отметим,что карантин также действует в селе Красноярка Омского района и вселе Любино-Малороссы Любинского района.
·Общество

Его ввели еще в конце прошлого года, а недавно в населенном пункте выявили новое больное животное.
Вчера губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о продлении карантина в селе Бакшеево Тевризского района, который ввели 22 декабря. Ограничения, которые должны были закончиться 20 февраля, сохранят до 6 апреля.
Напомним, в декабре в селе Бакшеево поймали зараженную бешенством лису. На этот раз, как сообщили «Омск-информу» в Россельхознадзоре, там нашли бешеную собаку.
Ранее сообщалось, что в этом году в Омской области выявили уже 6 случаев бешенства. Отметим,что карантин также действует в селе Красноярка Омского района и вселе Любино-Малороссы Любинского района.