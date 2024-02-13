Омск-Информ
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·Общество

Смертельно опасную инфекцию обнаружили в селах Любино-Малороссы и Красноярка.
В Омской области выявили еще два очага бешенства. В селе Любино-Малороссы Любинского района поймали зараженную собаку, а в селе Красноярка Омского района – лису.
– В связи с заболеванием животных бешенством указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территориях введен карантин до 9 апреля 2024, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, – сообщили в Россельхознадзоре.
В этом году в Омской области уже зарегистрировано 6 очагов бешенства. В прошлом году их было 30.
·Общество

Смертельно опасную инфекцию обнаружили в селах Любино-Малороссы и Красноярка.
В Омской области выявили еще два очага бешенства. В селе Любино-Малороссы Любинского района поймали зараженную собаку, а в селе Красноярка Омского района – лису.
– В связи с заболеванием животных бешенством указанные населенные пункты объявлены неблагополучными, на территориях введен карантин до 9 апреля 2024, проводятся мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию бешенства, – сообщили в Россельхознадзоре.
В этом году в Омской области уже зарегистрировано 6 очагов бешенства. В прошлом году их было 30.