На третий период матча с «Автомобилистом» омские хоккеисты выходили с хорошим настроем, но не сумели сдержать соперника.

На третий период матча с «Автомобилистом» омские хоккеисты выходили с хорошим настроем, но не сумели сдержать соперника.

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с «Автомобилистом» (2:4). После двух периодов «ястребы» вели с преимуществом в одну шайбу, однако затем провалили концовку, пропустив три безответных гола.

– К сожалению, мы сегодня играли хорошо только первые два периода. В третьем периоде отдали инициативу, допустили ошибки, которые «Автомобилист» очень хорошо использовал, – сказал Кравец на пресс-конференции после матча в Екатеринбурге. – На третий период вышли с хорошим настроением, не хотели, конечно, отдавать инициативу. Значит где-то «Автомобилист» добавил, а мы не смогли сдержать их. Нужно играть все 60 минут в полную силу. Поражение, конечно, неприятно, но нужно вылезать из этой ситуации. Через день у нас игра с «Металлургом», нужно на нее настраиваться, находить положительные эмоции.

Выезд по маршруту Уфа-Екатеринбург, в ходе которого «ястребы» потерпели два поражения с общим счетом 4:11, Михаил Кравец назвал неудачным, ответив, что «чемпионат на этом не заканчивается». Впереди у омичей три игры дома – против «Металлурга», «Автомобилиста» и «Лады». Субботняя встреча с магнитогорцами будет за лидерство в Восточной конференции. Начало поединка в 17.00.