Омск-Информ
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·Спорт

К третьему периоду «ястребы» выиграли, но провалили заключительный отрезок, трижды пропустив в свои ворота.
Хоккеисты омского «Авангарда» проиграл выездной матч «Автомобилисту». Игра, состоявшаяся сегодня вечером в Екатеринбурге, завершилась для гостей поражением со счетом 2:4. В составе омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов. Отметим, что к началу третьего периода «ястребы» выиграли, но провалили заключительный отрезок, трижды пропустив в свои ворота. 
Следующий матч «Авангард»  проведет в субботу, 17 февраля, в Омске. Игра с магнитогорским «Металлургом» будет за лидерство в Восточной конференции.
·Спорт

К третьему периоду «ястребы» выиграли, но провалили заключительный отрезок, трижды пропустив в свои ворота.
Хоккеисты омского «Авангарда» проиграл выездной матч «Автомобилисту». Игра, состоявшаяся сегодня вечером в Екатеринбурге, завершилась для гостей поражением со счетом 2:4. В составе омичей шайбы забросили Райан Спунер и Дамир Шарипзянов. Отметим, что к началу третьего периода «ястребы» выиграли, но провалили заключительный отрезок, трижды пропустив в свои ворота. 
Следующий матч «Авангард»  проведет в субботу, 17 февраля, в Омске. Игра с магнитогорским «Металлургом» будет за лидерство в Восточной конференции.