Омичи все чаще жалуются, что не могут втиснуться в автобусы. Глава дептранса объяснил, почему так происходит.

Омичи все чаще жалуются, что не могут втиснуться в автобусы. Глава дептранса объяснил, почему так происходит.

Одна из самых острых проблем в Омске в последнее время наряду с сугробами – это дефицит общественного транспорта. Эту проблему обсудили на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры горсовета.

Как рассказал на заседании комитета глава дептранса Вадим Кормилец, недовыпуск автобусов частных перевозчиков, работающих по регулируемым тарифам, составляет порядка 25 %, есть он и у муниципальных предприятий.

– У нас реально есть проблема с транспортным сообщением в городе Омске, – признал Кормилец. – Основная причина – острая нехватка водительского состава. У частников до 20 %, у муниципалов до 10 % просто не хватает водительского состава. У нас есть подвижной состав, но им некому управлять. Если бы выпустить весь подвижной состав в плановом объеме, этого бы вполне хватило горожанам для осуществления качественных перевозок.

Для некоторой стабилизации ситуации с сегодняшнего дня организуются вывозные вечерние рейсы по 24-му маршруту от КДЦ «Маяковский», также они будут организованы от «Жемчужины» по 17-му маршруту в сторону Старого Кировска.

Примерно через год будут запущены три троллейбусных маршрута, которые соединят новые микрорайоны Левобережья с центром города и Нефтяниками. Троллейбусы поедут от «Меги», из Солнечного и Зеленой Реки по Волгоградской в сторону ж/д вокзала, завода Попова и в Лукьяновку.