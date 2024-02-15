Горожан будут вывозить на них из центра на Левобережье и в Старый Кировск.

Горожан будут вывозить на них из центра на Левобережье и в Старый Кировск.

Сегодня на заседании транспортного комитета горсовета депутаты вновь обсудили проблемы автобусного сообщения в Омске. Из-за жалоб омичей власти решили увеличить количество укороченных вывозных рейсов.

По словам главы департамента транспорта Вадима Кормильца, уже сегодня вечером автобусы № 24 поедут от остановки «КДЦ Маяковский» на Левобережье. Вывозные рейсы пустят и по маршруту № 17. Несколько автобусов будут ездить от «Жемчужины» в сторону Старого Кировска.