Глава Следкома поручил доложить об идущей доследственной проверке. Аварийное жилье находится в Оконешниково.
Ситуацией с детьми-сиротами, живущими в аварийном доме в Оконешниково, заинтересовались в Следственном комитете России.
– В соцмедиа распространено сообщение о том, что жители дома, расположенного в поселке Оконешниково Омской области, в котором им ранее предоставили квартиры как детям-сиротам, говорят о ненадлежащих условиях проживания. Должностными лицами никаких мер по устранению имеющихся проблем не принимается. По данному факту следственными органами СК России по Омской области проводится доследственная проверка, – говорится в телеграм-канале Следкома РФ.
Доложить о ходе процессуальной проверки руководитель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК России по Омской области Олегу Винникову.
Как сообщали местные жители, в доме появились трещины в стенах и проблемы с отоплением: при 40-градусном морозе внутри было всего +13. На ситуацию отреагировали в областном минимущества. Там заявили, что наметили первоочередные мероприятия по восстановлению температурного режима, а застройщику направили претензию.