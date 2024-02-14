В Оконешниково дети-сироты получили жилье в старом военкомате. Тогда здание находилось в плачевном состоянии.

В Оконешниково дети-сироты получили жилье в старом военкомате. Тогда здание находилось в плачевном состоянии.

Жители райцентра Оконешниково пожаловались на аварийное состояние дома, который они получили как дети сироты. Жилье им выдали в начале июня 2022 года в старом военкомате, который уже на тот момент находился в аварийном состоянии. За полгода до заселения сирот здание отремонтировали.

Сообщение появилось в социальных сетях. Как утверждают местные жители, в доме они прожили два года, а потом там пошли трещины по стенам и начались проблемы с отоплением.

– При погоде –30 градусов на улице в доме +13. Проблему не хотят решать коммунальщики, потому что нет управляющей компании. Ни районная администрация, ни центр учета и содержания собственности Омской области меры не принимают, – пишет автор поста.

Оказалось, что в августе прошлого года дом посещал губернатор Виталий Хоценко. Тогда он сказал, что проблему решат.