Как заявили в региональном Минимущества, власти в курсе возникшей проблемы. Сейчас ее продолжают решать.

Как заявили в региональном Минимущества, власти в курсе возникшей проблемы. Сейчас ее продолжают решать.

В региональном Минимущества отреагировали на жалобу жителей райцентра Оконешниково, которые получили жилье в старом здании военкомата как дети-сироты. Как рассказали сельчане в соцсетях, до их заселения здание уже находилось в аварийном состоянии, потом его отремонтировали и предоставили квартиры сиротам. Спустя два года на стенах дома пошли трещины и начались проблемы с отоплением. Соответствующие инстанции никак не реагируют.

Как заверили в Минимущества, вопрос находится на контроле региональных и муниципальных властей.

– Совместно с администрацией Оконешниковского района определены первоочередные мероприятия по восстановлению температурного режима. Муниципальному предприятию поручено контролировать бесперебойное теплоснабжение в доме, запланирована принудительная промывка батарей. Для проведения необходимых технических работ проживающим необходимо обеспечить доступ в квартиры. В ближайшее время органами местного самоуправления будет проведен конкурс по отбору управляющей компании, – рассказали в министерстве.

Кроме того, выяснилось, что ведомство и центр учета и содержания собственности Омской области в курсе возникшей проблемы в доме. В адрес застройщика «Комус» уже много раз направлялись претензии по устранению таких ситуаций. Но организация никак не реагировала, поэтому властям пришлось обратиться в суд.

– В адрес застройщика выставлена претензия по всем выявленным гарантийным случаям, вопрос рассматривается в суде первой инстанции. Специалистами ЦУС проводился осмотр жилых помещений. По его результатам установлено, что имеются дефекты в отделочных материалах, которые возникли в период эксплуатации жилых помещений. Выявленные дефекты отделки не относятся к капитальным конструкциям здания, – добавили в Минимущества.

До конца недели в доме проведут еще одно обследование, по итогам которого будут определены меры реагирования.

Детям-сиротам, которые проживают в аварийных квартирах, посоветовали обращаться в диспетчерскую службу Центра учета и содержания собственности Омской области по телефону 94-82-70.