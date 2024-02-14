Омск-Информ
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·Политика

Власти обсудили создание школ и детских садов во время строительства новых микрорайонов.
Губернатор Виталий Хоценко провел первое заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области. Чиновники обсудили создание социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов.
– К сожалению, сейчас присутствует такая практика, когда жилье строится без учета необходимости школ и детских садов. Такой подход нужно менять, – отметил глава региона.
Отметим, что работу ранее упраздненного архитектурно-градостроительного совета возобновили только несколько дней назад. В его состав вошли представители архитектурного сообщества и общественники. Главой стал сам Хоценко.
·Политика

Власти обсудили создание школ и детских садов во время строительства новых микрорайонов.
Губернатор Виталий Хоценко провел первое заседание архитектурно-градостроительного совета Омской области. Чиновники обсудили создание социальной инфраструктуры при строительстве новых микрорайонов.
– К сожалению, сейчас присутствует такая практика, когда жилье строится без учета необходимости школ и детских садов. Такой подход нужно менять, – отметил глава региона.
Отметим, что работу ранее упраздненного архитектурно-градостроительного совета возобновили только несколько дней назад. В его состав вошли представители архитектурного сообщества и общественники. Главой стал сам Хоценко.