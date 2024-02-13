Омск-Информ
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·Политика

Структура поможет повысить качество благоустройства в регионе, внедрить новые технологии строительства и решить еще ряд задач.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании архитектурно-градостроительного совета Омской области. Этот постоянно действующий совещательный орган, согласно положению, предварительно рассматривает вопросы в сфере архитектуры и градостроительной деятельности.

Среди задач, которые ставит перед собой совет, – содействие повышению качества архитектурно-градостроительных решений, в том числе в части благоустройства Омской области, и помощь во внедрении новых строительных и отделочных материалов, а также современных ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Главой совета станет сам Хоценко. Его заместителями назначены вице-губернатор Динар Курманов и министр строительства Омской области Александр Рашко.

·Политика

Структура поможет повысить качество благоустройства в регионе, внедрить новые технологии строительства и решить еще ряд задач.

Губернатор Виталий Хоценко подписал указ о создании архитектурно-градостроительного совета Омской области. Этот постоянно действующий совещательный орган, согласно положению, предварительно рассматривает вопросы в сфере архитектуры и градостроительной деятельности.

Среди задач, которые ставит перед собой совет, – содействие повышению качества архитектурно-градостроительных решений, в том числе в части благоустройства Омской области, и помощь во внедрении новых строительных и отделочных материалов, а также современных ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Главой совета станет сам Хоценко. Его заместителями назначены вице-губернатор Динар Курманов и министр строительства Омской области Александр Рашко.