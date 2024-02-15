В регионе развернуто более 150 коек в «красных зонах» больниц, но большинство из них пустует. Омичи лечатся дома.

В регионе развернуто более 150 коек в «красных зонах» больниц, но большинство из них пустует. Омичи лечатся дома.

РИА «Омск-информ» стало известно, что подавляющее большинство коек в «ковидных» стационарах региона пустует. Ранее сообщалось, что в регионе больше всего больных коронавирусом в Сибири – за минувшую неделю ковид нашли у 347 человек, 41 человек был госпитализирован.

Как оказалось, всего госпитализированных с ковидом в регионе насчитывается 44. Именно столько коек занято в стационарах. А всего развернуто коек для больных коронавирусом 165. То есть «ковидные» стационары могут принять еще 121 заразившегося опасным вирусом. Пока же большинство омичей лечатся от ковида дома.