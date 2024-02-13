За неделю в регионе заболело ковидом 347 человек, а выздоровело 330. В некоторых случаях не обошлось без госпитализации.

За неделю в регионе заболело ковидом 347 человек, а выздоровело 330. В некоторых случаях не обошлось без госпитализации.

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией обнародовал данные о заболевших и выздоровевших.

В омской области за неделю заразилось ковидом 347 человек, 330 из них выздоровели. 41 человек был госпитализирован.

Все заболевшие живы.

В Сибирском федеральном округе Омская область – лидер по количеству заболевших. Меньше всего случаев заражения на прошлой неделе выявили в Алтайском крае – два.